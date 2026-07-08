Attentato a Ranucci indagato il suo amico Valter Lavitola

Valter Lavitola, amico di Sigfrido Ranucci, è stato indagato per un attentato avvenuto recentemente. Questa indagine segue le accuse di strage con modalità mafiose rivolte a Lavitola, ex imprenditore. Ranucci, conduttore di Report, ha commentato di essere “stordito” per quanto accaduto. La polizia sta approfondendo le responsabilità e raccogliendo prove legate all'attentato e alle accuse di natura mafiosa contro Lavitola.

Il giorno dopo le accuse di strage con modalità mafiosa a Valter Lavitola, ex imprenditore e amico di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report si dice “stordito”. E registra in video il suo primo commento. “Valter è un amico vero, fra di noi c’è un grande affetto. Vado a mangiare nel suo ristorante molto spesso, almeno ogni due settimane”.“È stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report”, ha affermato. “Sono convinto però che lui non avrebbe mai voluto fare del male a me e alla mia famiglia. C’è qualcosa che non torna. Sicuramente lui non poteva sapere quando sarei tornato a casa quella sera” (ANSA) – Lavitola è indagato nel procedimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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07-07-2026 - Attentato a Ranucci, indagato per strage Valter Lavitola

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