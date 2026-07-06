Attentato a Ranucci | indagato Valter Lavitola è il presunto mandante

Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre. Le indagini puntano a chiarire il ruolo dell’imprenditore ed ex politico nel presunto attentato. La procura ha acquisito elementi che collegano Lavitola all’episodio, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e motivazioni.

Secondo gli inquirenti è Valter Lavitola il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. L’imprenditore ed ex giornalista-editore è indagato e, in base a quanto riportato dalle agenzie di stampa, è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. A Lavitola, per cercare riscontri, sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verranno analizzati. Un nuovo sviluppo dunque dell’indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, passato a dirigere la procura di Velletri, seguita ora dal pm... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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