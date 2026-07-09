Durante una perquisizione, le autorità hanno sequestrato sette pagine di appunti manoscritti, tre cellulari e due pen drive nell’abitazione di un imprenditore indagato. L’indagine riguarda un presunto attentato contro un giornalista. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del materiale o sulle motivazioni dell’indagine. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali.

Sette pagine di appunti scritti a mano, tre cellulari e due pen drive. Sarebbe questo il materiale sequestrato dagli inquirenti durante la perquisizione nell’abitazione di Valter Lavitola, l’imprenditore indagato come presunto mandante dell’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Gli investigatori punterebbero a trovare elementi utili per chiarire il movente dell’azione dinamitarda avvenuta all’esterno della villetta di Pomezia in cui il conduttore vive con la famiglia. Attentato a Ranucci, cosa è stato sequestrato a Valter Lavitola Come riporta l’ANSA, nel corso della perquisizione avvenuta sabato 4 luglio sarebbero stati sequestrati sette fogli manoscritti riconducibili a Valter Lavitola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, sequestrati manoscritti e cellulari di Valter Lavitola: cosa si cerca, il punto

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Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino

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Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi di quanto sequestrato sabato sera all'imprenditore Valter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda dell'ottobre scorso a Pomezia (Roma). In particolar x.com

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