Le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, residente in un comune nel Napoletano. Tavares è considerato l'intermediario tra Valter Lavitola e la banda che ha collocato una bomba davanti alla casa di un giornalista di Report. L'indagine riguarda l’attentato avvenuto contro il giornalista e l'eventuale coinvolgimento di Tavares nel coordinamento dell'azione. La perquisizione si inserisce nelle attività di verifica sui contatti e le responsabilità legate all'episodio.

Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel Napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun, vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti., L'imprenditore Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione dell'intermediario di Lavitola

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