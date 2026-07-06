Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione all’attentato avvenuto a ottobre scorso a Roma contro Sigfrido Ranucci. La sua abitazione è stata perquisita, con sequestri di computer e cellulari. L’indagine riguarda le circostanze dell’attentato, ancora in fase di approfondimento. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi o sui possibili collegamenti tra Lavitola e l’attacco.

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l'indagine. Nell’attentato era stata fatta esplodere l'auto del conduttore di Report, parcheggiata sotto il palazzo di Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove Ranucci vive con la famiglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola. Perquisita la sua casa, sequestrati pc e cellulare

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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