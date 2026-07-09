Lavitola ha trascorso quasi tre ore davanti ai magistrati di Roma, negando ogni coinvolgimento nell’attentato a Ranucci di ottobre. L’ex editore, noto per diverse vicende giudiziarie, ha risposto alle domande senza ammettere responsabilità. Nel frattempo, si indaga su un’intervista pubblicata dal Corriere, attribuita a un responsabile della programmazione Rai, che ha criticato il conduttore.

Per quasi tre ore ha respinto ogni addebito. Valter Lavitola, ex editore de L’Avanti! e protagonista di alcune delle più note vicende giudiziarie degli ultimi vent’anni, ieri si è presentato davanti ai pm di Roma per rispondere dell’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci dell’ottobre scorso. Assistito dal suo legale, Lavitola ha negato qualsiasi coinvolgimento, respingendo anche gli elementi raccolti finora dalla Procura. Un’inchiesta che, nei giorni scorsi, aveva già portato all’arresto di quattro presunti esecutori materiali e alla perquisizione dell’imprenditore. Gli investigatori ipotizzano che proprio lui abbia organizzato e finanziato il raid, contestandogli, tra gli altri, i reati di strage, detenzione e porto di esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Attentato a Ranucci, tre ore di interrogatorio per Lavitola che nega ogni coinvolgimento. Intanto è un caso l’intervista al Corriere contro il conduttore attribuita al responsabile dell’intrattenimento Rai, Corsini

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07-07-2026 - Attentato a Ranucci, indagato per strage Valter Lavitola

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