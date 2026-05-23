Atletica Russell e Yan accarezzano i record del mondo! Furlani infortunato Warholm battuto in Diamond League zampata Tebogo
Durante la seconda tappa della Diamond League a Xiamen, in Cina, Russell e Yan hanno migliorato i record del mondo. Furlani si è infortunato, mentre Warholm è stato battuto in questa gara. Tebogo ha concluso con una zampata decisiva. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di atletica. La tappa si è svolta nel massimo circuito internazionale itinerante.
A Xiamen (Cina) è andata in scena la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. A impreziosire la prova in terra asiatica sono state la funambolica stoccata di Ziyi Yan (seconda misura di sempre nel giavellotto), il roboante 12.14 di Masai Russell sui 100 ostacoli, la world lead dei 400 metri firmata da Busang Collen Bekinatshipi, il mondiale stagionale di Alison Dos Santos sui 400 ostacoli dopo aver battuto Karsten Warholm. Sabato amarissimo in casa Italia: Leonardo Fabbri ha commesso tre errori e ha chiuso la gara di getto del peso senza misura, ma soprattutto Mattia Furlani si è infortunato al quadricipite destro ed è uscito in barella prima di cimentarsi con la quinta prova nel salto in lungo (ha chiuso al quarto posto con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
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