Atletica Russell e Yan accarezzano i record del mondo! Furlani infortunato Warholm battuto in Diamond League zampata Tebogo

Notizia in breve

Durante la seconda tappa della Diamond League a Xiamen, in Cina, Russell e Yan hanno migliorato i record del mondo. Furlani si è infortunato, mentre Warholm è stato battuto in questa gara. Tebogo ha concluso con una zampata decisiva. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di atletica. La tappa si è svolta nel massimo circuito internazionale itinerante.