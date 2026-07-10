Atalanta primo allenamento in gruppo per Gaetano Da lunedì 13 squadra in ritiro

Da ecodibergamo.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore appena arrivato alla squadra ha partecipato venerdì 10 luglio alla sua prima seduta di allenamento con il gruppo. La squadra ha svolto due sessioni di lavoro nello stesso giorno e si prepara per il ritiro che inizierà da lunedì 13 luglio.

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CALCIO. Venerdì 10 luglio il neo-acquisto nerazzurro ha svolto la prima seduta col gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. Doppia sessione di lavoro per la squadra. Da lunedì tutti in ritiro a Zingonia fino a domenica 26. Prima seduta in nerazzurro per il neo-acquisto Gianluca Gaetano, a Zingonia agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il primo allenamento di giovedì, venerdì 10 luglio l’Atalanta ha svolto un doppio allenamento: lavoro atletico alla mattina, esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio e il menù verrà riproposto sabato 11 e domenica 12. Da lunedì 13 partirà il ritiro vero e proprio, con la squadra che soggiornerà a Zingonia per due settimane fino a domenica 26. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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