Atalanta primo allenamento in gruppo per Gaetano Da lunedì 13 squadra in ritiro
Il calciatore appena arrivato alla squadra ha partecipato venerdì 10 luglio alla sua prima seduta di allenamento con il gruppo. La squadra ha svolto due sessioni di lavoro nello stesso giorno e si prepara per il ritiro che inizierà da lunedì 13 luglio.
CALCIO. Venerdì 10 luglio il neo-acquisto nerazzurro ha svolto la prima seduta col gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. Doppia sessione di lavoro per la squadra. Da lunedì tutti in ritiro a Zingonia fino a domenica 26. Prima seduta in nerazzurro per il neo-acquisto Gianluca Gaetano, a Zingonia agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il primo allenamento di giovedì, venerdì 10 luglio l’Atalanta ha svolto un doppio allenamento: lavoro atletico alla mattina, esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio e il menù verrà riproposto sabato 11 e domenica 12. Da lunedì 13 partirà il ritiro vero e proprio, con la squadra che soggiornerà a Zingonia per due settimane fino a domenica 26. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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