L’Arezzo ha iniziato la preparazione per la nuova stagione di Serie B con il primo allenamento programmato per lunedì 6 luglio. La squadra si riunirà al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, dove si svolgerà anche il ritiro di Clusone. La preparazione proseguirà con sessioni di allenamento e allenamenti in ritiro, senza indicazioni su eventuali cambiamenti nel roster o dettagli sulle strategie.

La nuova stagione dell’Arezzo entra finalmente nel vivo. Da lunedì 6 luglio gli amaranto si ritroveranno al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B. La giornata inaugurale sarà dedicata ai tradizionali test atletici di inizio stagione, fondamentali per valutare le condizioni fisiche dei giocatori dopo la pausa estiva. Nel pomeriggio, alle ore 14, spazio alla presentazione ufficiale dei nuovi portieri Nunziante e Seculin, che incontreranno stampa e tifosi prima di iniziare la loro avventura in maglia amaranto. Alle 18, invece, mister Bucchi guiderà il primo allenamento della stagione insieme al proprio staff tecnico, inaugurando un percorso che accompagnerà la squadra verso il debutto ufficiale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Si riparte: l’Arezzo scalda i motori, lunedì il primo allenamento e poi il ritiro di Clusone

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