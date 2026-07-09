atalanta per le amichevoli contro feyenoord e schalke 04 niente tifosi in trasferta

L’Atalanta ha comunicato che non saranno ammessi tifosi in trasferta per le amichevoli contro Feyenoord e Schalke 04. La decisione è stata presa senza il consenso delle società coinvolte, come specificato nel comunicato ufficiale del club nerazzurro. La misura interessa esclusivamente le partite in questione e non coinvolge altre trasferte o eventi. La comunicazione ha colto di sorpresa i supporter della squadra, che non potranno seguire le partite dal vivo nelle città ospitanti.

LA DECISIONE. Il comunicato del club nerazzurro: «Tale indicazione esula dalla volontà delle società coinvolte». Fulmine a ciel sereno nell’estate dei tifosi dell’Atalanta. Come da tradizione, tanti si erano già organizzati per seguire la squadra di Sarri in alcune delle amichevoli estive, in particolare quelle internazionali, sui campi di Feyenoord, il 2 agosto nei Paesi Bassi, e Schalke 04, l’8 agosto in Germania. Giovedì 9 luglio il club nerazzurro ha però comunicato che per le due partite «non sarà prevista la presenza di tifoserie ospiti». Una decisione che ha scatenato la rabbia di tanti tifosi atalantini che avevano già prenotato il viaggi e alberghi per seguire la squadra durante le amichevoli estive. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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