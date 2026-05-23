L'Atalanta ha concluso la stagione con un pareggio contro la Fiorentina venerdì 22 maggio. La squadra si prepara ora per l'appuntamento di luglio, mentre Ederson si avvicina sempre di più al Manchester United. La trattativa tra il giocatore e il club inglese si sta intensificando, mentre i nerazzurri si concentrano sui programmi futuri.

CALCIO. Con il pareggio di venerdì 22 maggio a Firenze contro i viola, i nerazzurri hanno chiuso la stagione. Appuntamento a luglio per il raduno a Zingonia, nel frattempo il brasiliano è a un passo dalla Premier per 50 milioni. Squadra in libertà, il sipario è calato. L’Atalanta ha chiuso la stagione venerdì 22 maggio pareggiando a Firenze contro la Fiorentina ed è già virtualmente proiettata sulla prossima stagione, con l’eccezione del degente Lorenzo Bernasconi che continuerà a lavorare a Zingonia per una settimana. L’Atalanta 202627 si ritroverà ai primi di luglio, per l’inizio della preparazione, che comincerà a Zingonia. Nel frattempo venerdì 5 giugno verrà presentato il calendario del campionato che prenderà il via nel fine settimana del 23 agosto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, appuntamento a luglio. Ederson sempre più vicino al Manchester United

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Éderson is Ready for Manchester United - 2026

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