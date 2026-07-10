Nell'ultima stagione, l’Atalanta si è piazzata settima nella ripartizione dei diritti televisivi della Serie A, con una quota complessiva di oltre 200 milioni di euro in quattro anni. Tuttavia, i diritti tv per il 202526 hanno registrato un calo rispetto alle stagioni precedenti. La squadra si è posizionata anche settima nella classifica finale del campionato. La società è la prima tra quelle non appartenenti alle aree metropolitane a raggiungere questa soglia di guadagni.

S ettima nella classifica finale e settima anche nella ripartizione dei diritti televisivi della Serie A: l’ultima stagione dell’Atalanta è stata all’insegna del numero sette, anche se il nome delle squadre che l’hanno preceduta non è identico. In campionato è giunto infatti 4° il Como che però si è dovuto accontentare del 10° posto nella graduatoria dei diritti tv dove invece figura la Lazio in sesta posizione. Pur avendo totalizzato 12 punti più dell’Atalanta (71 contro 59), il club lariano si porta a casa “appena” 38,6 milioni di euro, a fronte dei 47 milioni di euro dei nerazzurri e dei 51,7 milioni di euro dei biancocelesti. A giustificare queste differenze sono le diverse componenti che vanno a comporre la somma erogata dalla Lega Serie A ai 20 club che ne fanno parte ogni anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, diritti tv in calo nel 2025/26. Ma in 4 anni superata quota 200 milioni (e 1ª società non metropolitana)

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Serie A, ricavi da diritti tv 2025/26 Inter 81,98 Milan 71,56 Napoli 67,02 Roma 64,53 Juventus 63,30 Lazio 51,69 Atalanta 47,00 Bologna 43,61 Fiorentina 41,50 Como 38,65 Torino 38,49 Genoa 37,73 Udinese 34,91 Lecce 32,89 Verona 31,54 Cagliari 30 x.com

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