Atalanta diritti tv in calo nel 2025 26 Ma in 4 anni superata quota 200 milioni e 1ª società non metropolitana

Da ecodibergamo.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima stagione, l’Atalanta si è piazzata settima nella ripartizione dei diritti televisivi della Serie A, con una quota complessiva di oltre 200 milioni di euro in quattro anni. Tuttavia, i diritti tv per il 202526 hanno registrato un calo rispetto alle stagioni precedenti. La squadra si è posizionata anche settima nella classifica finale del campionato. La società è la prima tra quelle non appartenenti alle aree metropolitane a raggiungere questa soglia di guadagni.

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S ettima nella classifica finale e settima anche nella ripartizione dei diritti televisivi della Serie A: l’ultima stagione dell’Atalanta è stata all’insegna del numero sette, anche se il nome delle squadre che l’hanno preceduta non è identico. In campionato è giunto infatti 4° il Como che però si è dovuto accontentare del 10° posto nella graduatoria dei diritti tv dove invece figura la Lazio in sesta posizione. Pur avendo totalizzato 12 punti più dell’Atalanta (71 contro 59), il club lariano si porta a casa “appena” 38,6 milioni di euro, a fronte dei 47 milioni di euro dei nerazzurri e dei 51,7 milioni di euro dei biancocelesti. A giustificare queste differenze sono le diverse componenti che vanno a comporre la somma erogata dalla Lega Serie A ai 20 club che ne fanno parte ogni anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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