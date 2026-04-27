Il caffè Kimbo vola nel 2025 | ricavi oltre 300 milioni e debito in forte calo

Nel corso del 2025, il bilancio di Kimbo Spa ha registrato un incremento dei ricavi, superando i 300 milioni di euro. Contestualmente, si è verificato un calo consistente del debito aziendale rispetto agli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i dati relativi all’esercizio, evidenziando un miglioramento generale di tutti gli indicatori economico-finanziari rispetto al passato.

Il Consiglio di Amministrazione di Kimbo Spa ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025, che segna un punto di svolta importante nel percorso di sviluppo dell’azienda, con un miglioramento significativo di tutti i principali indicatori economico-finanziari. Nel 2025, infatti, nonostante il delicato contesto dei mercati e le difficoltà del settore, Kimbo ha registrato vendite di caffè pari a oltre 300 milioni di euro, in crescita del +32,8% rispetto al 2024. Il miglioramento della performance è particolarmente evidente sul fronte della redditività: l’Ebitda, pari a 15,8 milioni di euro, è più che raddoppiato rispetto ai 7,0 milioni del 2024 (+125,9%).🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Kimbo cresce nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e redditività in forte aumento Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una...