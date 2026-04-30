Via libera al rendiconto 2025 | cassa oltre 325 milioni e investimenti a quota 305,6 milioni
Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025, confermando una disponibilità di cassa superiore ai 325 milioni di euro e investimenti totali per circa 305,6 milioni. Contestualmente, è stata verificata anche l’attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP). La decisione riguarda la gestione finanziaria e gli interventi pianificati dal Comune per l’anno in corso.
Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025 del Comune di Firenze, insieme alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi del DUP. È il primo rendiconto interamente riferibile al mandato della sindaca Sara Funaro, che ha indicato cinque assi della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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