Via libera al rendiconto 2025 | cassa oltre 325 milioni e investimenti a quota 305,6 milioni

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025, confermando una disponibilità di cassa superiore ai 325 milioni di euro e investimenti totali per circa 305,6 milioni. Contestualmente, è stata verificata anche l’attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP). La decisione riguarda la gestione finanziaria e gli interventi pianificati dal Comune per l’anno in corso.