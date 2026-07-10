Durante le celebrazioni del patrono San Juan Bautista in Paraguay, un manichino raffigurante Mbappé è stato appeso tra due rami e bruciato pubblicamente. Il manichino mostrava un volto cattivo e portava la scritta “Mbappé”. L'evento è avvenuto davanti a decine di persone che si sono fatte beffe della scena. La campagna razzista è stata promossa dalla senatrice Amarilla, coinvolta nella vicenda.

In Paraguay, durante le celebrazioni del patrono San Juan Bautista, un manichino con la faccia cattiva e la scritta “Mbappé”, chiaro riferimento al fuoriclasse francese Kylian Mbappé, è stato appeso tra due rami, quasi impiccato, e bruciato in pubblica piazza tra le risate di decine di persone. Il gesto arriva al culmine di una campagna mediatica apertamente razzista portata avanti dalla senatrice Celeste Amarilla, che lo accusa di aver avuto un atteggiamento arrogante durante la vittoria della Francia contro il Paraguay agli ottavi di finale del Mondiale. Sui social la senatrice ha insultato l’attaccante definendolo “un camerunense colonizzato” e dicendo che “invece che il latte materno da bambino beveva dalle noci di cocco “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assurdo in Paraguay: manichino di Mbappé impiccato e bruciato in piazza. La campagna razzista della senatrice Amarilla

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