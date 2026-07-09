Paraguay fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza | La senatrice Amarilla lo attacca ancora | Quel figlio di

Da tgcom24.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Paraguayan piazza è stata teatro di un gesto simbolico durante i festeggiamenti per San Juan Bautista, con un manichino vestito da Mbappé appeso e bruciato. La senatrice locale ha commentato con toni forti, rivolgendo un epiteto all’attaccante francese. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

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Un manichino con la faccia cattiva e la maglia di Kylian Mbappé è stato bruciato in pubblica piazza in Paraguay durante i festeggiamenti in onore del patrono San Juan Bautista. Un gesto che arriva al culmine di diversi giorni di campagna mediatica contro l'attaccante francese. Alla guida di questa crociata dalle tinte chiaramente razziste c'è la senatrice Celeste Amarilla, che in diversi post social ha insultato l'attaccante francese definendolo "incapace di scrivere" e dicendo che "invece che il latte materno da bambino beveva dalle noci di cocco"., Le immagini che arrivano dal Paraguay parlano da sole. Un manichino appeso tra due rami, quasi impiccato, e dato alle fiamme mentre decine di persone guardano, ridono e filmano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Paraguay, fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza | La senatrice Amarilla lo attacca ancora: "Quel figlio di..."
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