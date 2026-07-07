Un post razzista attribuito a una senatrice del Paraguay è stato definito “spregevole” da un calciatore francese. La reazione del giocatore è arrivata sui social, dove ha commentato il contenuto considerandolo offensivo. Il Governo ha preso posizione a favore del calciatore, difendendolo dalla critica. La vicenda si inserisce nel contesto delle polemiche legate alla copertura mediatica dei Mondiali 2026, che spesso trasformano le discussioni sul calcio in questioni politiche.

La sovraesposizione mediatica dei Mondiali 2026 trasformano ogni polemica sul calcio in polemica politica. A maggior ragione se le dichiarazioni che finiscono sulle prime pagine sono a dir poco controverse. Nel caso specifico le offese razziste rivolte a Kylian Mbappé da Celeste Amarilla, senatrice del Paraguay, hanno scatenato un autentico caso diplomatico. Dopo la sconfitta della Nazionale sudamericana contro la Francia negli ottavi di finale, la parlamentare ha pubblicato su X un messaggio dà dello “scimpanzé” al capitano dei Bleus. La replica del fuoriclasse francese non si è fatta attendere: “Donna spregevole” e “indegna del suo incarico”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mbappé risponde al post razzista di Celeste Amarilla senatrice del Paraguay, "spregevole": difeso dal Governo

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Kylian Mbappé Responds to Racist Attack After France Defeat Paraguay | FIFA World Cup 2026 | AD1Z

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