All’Ospedale di Pesaro, un’associazione di esorcisti ha avviato trattamenti con pratiche reiki su pazienti oncologici, senza autorizzazioni ufficiali. La vicenda coinvolge anche medici olistici che operano nell’ospedale. La situazione ha suscitato attenzione per la presenza di figure non riconosciute ufficialmente all’interno di un contesto sanitario pubblico. Nessuna delle parti ha fornito comunicazioni ufficiali o chiarimenti pubblici riguardo alle pratiche adottate o alle eventuali autorizzazioni.

I tre protagonisti di questa vicenda sembrano essere molto distanti tra loro, eppure sono collegati dal dolore e dalla sofferenza. Si tratta di medici olistici, l’ Associazione Italiana Esorcisti, e l’ Ospedale di Pesaro. Questo perché l’AIE (Associazione Italiana Esorcisti) ha espresso perplessità sull’utilizzo della pratica Reiki in oncologia, sostenendone “l’insidioso pericolo” nei confronti non dei pazienti oncologici -i veri protagonisti di questa vicenda- ma della buona pratica cattolica. Reiki in oncologia: cos’è e perché l’Associazione Italiana Esorcisti l’ha condannato all’Ospedale di Pesaro. Ma procediamo con ordine: cos’è il Reiki? Si tratta di un’antica pratica di origine giapponese, che si basa sull’idea di canalizzare l’energia universale attraverso le mani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Associazione Italiana Esorcisti vs Reiki su pazienti oncologici: accade all’Ospedale di Pesaro

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