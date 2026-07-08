Reiki al centro tumori all’ospedale di Pesaro gli esorcisti | E’ superstizione i cattolici si astengano
Nell'ospedale di Muraglia a Pesaro, è stata avviata una pratica di Reiki nel reparto di oncologia. Gli esorcisti hanno commentato che si tratta di superstizione e hanno invitato i cattolici a non parteciparvi. La questione ha suscitato polemiche, con critiche rivolte alla presenza di questa terapia alternativa all’interno di un ospedale pubblico. La direzione dell’ospedale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.
Pesaro, 8 luglio 2026 – L’ ospedale di Muraglia a Pesaro nel mirino degli esorcisti. Nella bufera la pratica del Reiki adottata nel reparto di oncologia. Quella “stanza del benessere” in cui risuonano le campane tibetane che tramite le vibrazioni rilassano il corpo e la mente dei malati oncologici alla prese con la chemioterapia. Le tecniche Reiki vengono adottate per favorire il loro equilibrio psicofisico. Gli esorcisti: “Reiki in corsia? E’ superstizione”. Ma per l’ Associazione Internazionale degli Esorcisti, il Reiki non è altro che “una tecnica di channeling (o spiritismo) e ricorre alla presunta guarigione per mezzo di tecniche per le quali verrebbe trasmessa l'energia dal Reiki Channelizer (colui che canalizza l'energia Reiki) al Receiver (colui che riceve il trattamento). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Reiki al centro tumori all’ospedale Muraglia di Pesaro, gli esorcisti: “E’ superstizione, i cattolici si astengano”Gli esorcisti criticano la presenza del Reiki nel reparto di oncologia dell’ospedale Muraglia di Pesaro, definendola superstizione.
Reiki al centro tumori all’ospedale Marche Nord di Pesaro, gli esorcisti: “E’ superstizione, i cattolici si astengano”Gli esorcisti criticano l’uso del Reiki nel reparto di oncologia dell’ospedale Marche Nord di Pesaro, definendolo superstizione.