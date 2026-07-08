Reiki al centro tumori all’ospedale di Pesaro gli esorcisti | E’ superstizione i cattolici si astengano

Notizia in breve

Nell'ospedale di Muraglia a Pesaro, è stata avviata una pratica di Reiki nel reparto di oncologia. Gli esorcisti hanno commentato che si tratta di superstizione e hanno invitato i cattolici a non parteciparvi. La questione ha suscitato polemiche, con critiche rivolte alla presenza di questa terapia alternativa all’interno di un ospedale pubblico. La direzione dell’ospedale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.