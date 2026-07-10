Assegnazioni provvisorie Gilda | Confermata tutela genitori over 65 serve estendere la deroga ai vincoli per chi ha figli fino a 18 anni

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle assegnazioni provvisorie è stato ufficialmente approvato. La Gilda degli Insegnanti ha confermato il suo supporto al testo, evidenziando la tutela garantita ai genitori over 65. La nota sottolinea l’importanza di estendere la deroga ai vincoli anche ai genitori con figli fino a 18 anni, per migliorare le condizioni di lavoro.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è giunto alla sua approvazione formale. La Gilda degli Insegnanti, attraverso una nota, ha comunicato l’adesione al testo definitivo, motivando la scelta con le garanzie ottenute per i lavoratori della scuola. La decisione di siglare l’accordo si fonda sul mantenimento della deroga per il ricongiungimento ai genitori ultrasessantacinquenni. Il sindacato ha giudicato positivamente questo passaggio, ritenendo essenziale la conferma di tali tutele familiari per poter giungere alla firma del documento contrattuale. Il documento si chiude ricordando una rivendicazione ancora accesa, dedicata a chi è da poco entrato in ruolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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