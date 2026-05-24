Assegnazioni provvisorie docenti e ATA dopo via libera alla deroga genitori over 65 | quale la tempistica per le domande

L’assegnazione provvisoria di docenti e personale ATA è prevista dopo la pubblicazione dei movimenti della mobilità 202627, attesa per il 29 maggio. La possibilità di presentare domande sarà aperta in questa fase, anche per i genitori over 65 grazie a una deroga approvata recentemente. La procedura seguirà le tempistiche stabilite dagli uffici scolastici, senza indicazioni specifiche sui termini di presentazione delle domande.

Si è in attesa degli esiti della mobilità docenti 202627: il prossimo venerdì 29 maggio gli Uffici Scolastici pubblicheranno tutti i movimenti. Nel frattempo, però, molti insegnanti già aspettano le indicazioni da parte del MIM per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria: vediamo insieme le motivazioni che permettono di partecipare alla mobilità annuale, le ultime novità del quadro normativo alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte in Parlamento e la possibile tempistica della procedura. L’iter di approvazione del Decreto-Legge PNRR 2026 alla Camera dei Deputati ha introdotto un tassello fondamentale: come sappiamo, la V Commissione Bilancio ha infatti approvato l’emendamento 18. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti e ATA 2026, ordinanza in arrivo: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65

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