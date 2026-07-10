Sette persone di Cerignola sono state arrestate con misure cautelari per aver partecipato a un assalto a un portavalori nel Barese. Le accuse includono associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Le indagini hanno evidenziato che i sospetti agivano come una banda paramilitare, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Le autorità hanno eseguito le misure in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip.

Sette persone di Cerignola (Foggia) sono state raggiunte da misure cautelari perché accusate di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno permesso di scoprire l'esistenza di un gruppo specializzato negli assalti a furgoni portavalori. Gli indagati sarebbero gli autori della maxi-rapina avvenuta il 6 novembre 2024 sulla strada statale 96 vicino Toritto, nel Barese, quando furono esplosi numerosi colpi di kalashnikov, fu fatta saltare per aria la cabina posteriore del mezzo e diverse auto furono date alle fiamme per favorire la fuga del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assalto a portavalori nel barese, in sette finiti in manette: "Agivano come banda paramilitare"

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Assalto a portavalori nel foggiano: banditi in fuga con il bottino

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Assalto a portavalori nel Barese, sette misure cautelari. Gli indagati sono di Cerignola, nel Foggiano #ANSA x.com

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