Sette persone sono state arrestate a Cerignola in relazione a un tentativo di assalto a un furgone portavalori. Le misure cautelari sono state emesse dalla magistratura di Bari e colpiscono un gruppo sospettato di aver pianificato e partecipato a diversi assalti a veicoli di consegna valori. L’indagine ha portato al fermo di sette individui ritenuti coinvolti nel presunto gruppo criminale specializzato in questo tipo di reati.

Sette misure cautelari a Cerignola: sgominato presunto gruppo specializzato negli assalti ai portavalori. Sette persone di Cerignola (Foggia) sono state raggiunte da misure cautelari emesse dalla magistratura barese. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Il gruppo dei “portavalori” Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, avrebbero portato alla scoperta di un gruppo organizzato, considerato specializzato negli assalti ai furgoni portavalori. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, si tratterebbe di un sodalizio stabile, in grado di pianificare azioni ad elevato impatto criminale e logistico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto a un furgone portavalori: arrestate sette persone

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Assalto a portavalori due arresti

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