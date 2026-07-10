Assalti ai portavalori arrestata la banda di Cerignola Foggia | indagato anche l’ex sindaco-medico
Una banda di Cerignola è stata smantellata con l’arresto di alcuni componenti. L’organizzazione, descritta come un gruppo “paramilitare”, avrebbe pianificato assalti ai portavalori utilizzando kalashnikov, esplosivi e mezzi incendiati per bloccare le vie di fuga. Tra gli indagati figura anche un ex sindaco e medico. La polizia ha fermato diverse persone nell’ambito delle indagini, che continuano per chiarire i dettagli delle operazioni e i ruoli dei coinvolti.
Un’organizzazione criminale strutturata come un gruppo “paramilitare”, capace di pianificare assalti ai portavalori con kalashnikov, esplosivi e mezzi incendiati per bloccare le vie di fuga. È il quadro ricostruito dalla Dda di Bari e dai carabinieri del Comando provinciale, che hanno eseguito sette misure cautelari nei confronti di altrettanti uomini di Cerignola, in provincia di Foggia, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere aggravata, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. L’inchiesta coinvolge complessivamente sedici persone: sette sono finite in carcere, mentre altre nove risultano indagate a piede libero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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19 MARZO - CRONACA: SVENTATO ASSALTO A PORTAVALORI, FERMATA BANDA DI CERIGNOLANI NEL MODENESE
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