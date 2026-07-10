Assalti ai portavalori arrestata la banda di Cerignola Foggia | indagato anche l’ex sindaco-medico

Notizia in breve

Una banda di Cerignola è stata smantellata con l’arresto di alcuni componenti. L’organizzazione, descritta come un gruppo “paramilitare”, avrebbe pianificato assalti ai portavalori utilizzando kalashnikov, esplosivi e mezzi incendiati per bloccare le vie di fuga. Tra gli indagati figura anche un ex sindaco e medico. La polizia ha fermato diverse persone nell’ambito delle indagini, che continuano per chiarire i dettagli delle operazioni e i ruoli dei coinvolti.