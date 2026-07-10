assalti ai portavalori 7 arresti a cerignola

Notizia in breve

Nella mattinata di oggi, sette persone sono state arrestate a Cerignola dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip del Tribunale. Le manette sono scattate nell’ambito di un’indagine sugli assalti ai portavalori. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse zone della città. L’indagine prosegue per verificare altri eventuali coinvolgimenti.