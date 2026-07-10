Assalti ai portavalori 7 arresti a Cerignola
Nella mattinata di oggi, sette persone sono state arrestate a Cerignola dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip del Tribunale. Le manette sono scattate nell’ambito di un’indagine sugli assalti ai portavalori. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse zone della città. L’indagine prosegue per verificare altri eventuali coinvolgimenti.
Nella mattinata di oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone indiziate di associazione per delinquere aggravata, rapina aggravata dal metodo mafioso e di numerosi altri reati finalizzati alla commissione di altri gravi delitti. Il provvedimento riguarda un’organizzazione con base a Cerignola, ritenuta specializzata negli assalti ai furgoni portavalori con modalità di tipo paramilitare e in grado di procurarsi tutti i mezzi necessari per portare a termine le rapine, tra cui autovetture di provenienza illecita, armi da guerra ed esplosivi. 🔗 Leggi su Laverita.info
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#Carabinieri #Bari disarticolano organizzazione criminale, con base a #Cerignola (FG), dedita ad assalti paramilitari a portavalori. 7 misure cautelari per associazione per delinquere aggravata e rapina aggravata dal metodo mafioso carabinieri.it/in-vostr x.com
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