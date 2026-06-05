foggia arresti per la banda degli assalti agli atm con esplosivi

Sette persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla banda degli assalti agli sportelli automatici con esplosivi. La tecnica usata, chiamata “marmotta”, consiste nel collocare esplosivi all’interno degli ATM per farli saltare in aria. Durante le operazioni, ciascun membro ricopriva ruoli specifici: alcuni preparavano gli esplosivi, altri si occupavano di individuare gli obiettivi e di mettere in atto i colpi.

Come funziona esattamente la tecnica della marmotta usata dai criminali?. Quali ruoli specifici ricoprivano i sette arrestati durante gli assalti?. Dove sono stati utilizzati gli ordigni artigianali oltre che in Puglia?. Quanti altri attacchi agli sportelli bancomat sono stati sventati dai Carabinieri?.? In Breve Settimana del 26 gennaio 2026: primi cinque fermi per attività criminali.. Utilizzo tecnica marmotta con ordigni artigianali per colpire filiali bancarie.. Bottino stimato di 30 mila euro tra Puglia, Toscana e Campania.. Dieci assalti agli sportelli ATM pianificati e scongiurati dai Carabinieri.. Sette arresti tra Orta Nova e Ordona per una rete criminale specializzata negli assalti agli sportelli ATM. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Foggia, smantellata la banda degli assalti con esplosivo agli Atm

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