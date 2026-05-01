Il buco della sanità in Puglia la revisione finale dei conti | il deficit scende a 350 milioni
La revisione finale dei conti delle aziende sanitarie della Puglia ha portato a una riduzione del deficit, che ora si attesta a 350 milioni di euro rispetto ai 369 milioni precedenti. La correzione si riferisce ai dati ufficiali aggiornati, che mostrano una diminuzione di circa 19 milioni di euro nel saldo negativo del sistema sanitario regionale. Questa variazione riflette le ultime operazioni di verifica e consolidamento contabile effettuate nelle strutture coinvolte.
Non più 369 ma 350 milioni di euro. La revisione finale dei conti delle aziende sanitarie della Puglia ma scendere, seppur leggermente, il buco del sistema della salute nella regione. Si tratta di un dato arrivato alla chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende.🔗 Leggi su Baritoday.it
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