Ascolti tv ieri sera giovedì 9 luglio 2026 lo scontro tra la partita Francia - Marocco dei Mondiali 2026 e Battiti Live i dati Auditel

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri sera, giovedì 9 luglio 2026, gli ascolti tv sono stati dominati dal match dei Mondiali tra Francia e Marocco, trasmesso in prima serata. La partita ha registrato un alto numero di spettatori. In contemporanea, su un altro canale, era in onda Battiti Live condotto da Ilary Blasi. I dati Auditel hanno mostrato una netta preferenza per il calcio rispetto allo spettacolo musicale.

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Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 luglio 2026, sono dominati dai Mondiali con il match Francia - Marocco. Lo scontro in prima serata è stato con Battiti Live condotto da Ilary Blasi. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, giovedì 9 luglio 2026 La serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, è stata dominata dal grande calcio su Rai1: il match Francia–Marocco dei Mondiali 2026 ha catalizzato l’attenzione del pubblico, raggiungendo 6.343.000 spettatori con il 43.5% di share nella fascia 22:00–00:00. Nel dettaglio, il primo tempo vola a 6.963.000 spettatori (41.3%), mentre il secondo si attesta a 5.737.000 spettatori con un robusto 46.5%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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