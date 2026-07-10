Ascolti tv ieri giovedì 9 luglio 2026 dallo scontro tra i Mondiali e Battiti Live alla sfida Scotti - De Martino - I dati Auditel

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati Auditel di ieri sera mostrano che il match Francia-Marocco dei Mondiali ha registrato il maggior numero di spettatori, superando Battiti Live. Nell’Access Prime Time, la sfida tra Affari Tuoi con De Martino e La Ruota della Fortuna con Scotti ha avuto ascolti più bassi rispetto al calcio. I numeri ufficiali non sono stati ancora diffusi, ma si evidenzia la prevalenza del calcio rispetto agli altri programmi.

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Gli ascolti tv di ieri, giovedì 9 luglio 2026, vedono in prima serata lo scontro tra i Mondiali con il match Francia - Marocco e Battiti Live, mentre nell'Access Prime Time spazio alla consueta sfida tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, 9 luglio 2026 La serata di giovedì 9 luglio 2026 è stata dominata dal grande calcio su Rai1: il match Francia–Marocco dei Mondiali 2026 ha catalizzato l’attenzione del pubblico, raggiungendo 6.343.000 spettatori con il 43.5% di share nella fascia 22:00–00:00. Nel dettaglio, il primo tempo vola a 6. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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