Ascolti tv ieri 28 aprile 2026 dallo scontro tra Grande Fratello Vip e Montalbano alla sfida Scotti - De Martino - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri, 28 aprile 2026, mostrano le principali sfide tra programmi televisivi. Nell’Access Prime Time, la Ruota della Fortuna ha battuto Affari Tuoi. In prima serata, il Grande Fratello Vip si è confrontato con Montalbano, mentre nella fascia di prima serata tra Scotti e De Martino si sono affrontati con programmi diversi. Questi sono i principali risultati di ascolto registrati nel giorno.

Gli ascolti tv di ieri, martedì 28 aprile 2026, si concentrano sullo scontro tra programmi di punta molto seguiti, alcuni dei quali però faticano ad essere leader nella loro fascia oraria. Vediamo i dati Auditel dell'Access Prime Time, con la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, e quelli della prima serata che hanno per protagonista lo scontro tra il Grande Fratello Vip e la replica de Il Commissario Montalbano. Sarà riuscita Ilary Blasi a risollevare gli ascolti del reality che quest'anno non è mai stato leader della prima serata? Ascolti tv ieri sera 28 aprile 2026 Rai 1 ha mandato in onda una replica de Il Commissario Montalbano.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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