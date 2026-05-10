I dati Auditel di ieri, 9 maggio 2026, mostrano uno scontro tra il programma di musica e spettacolo e la trasmissione sulla strada al Palco. Nella fascia dell’Access prime time, si confrontano due quiz: La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. È stato registrato un pareggio tra i due show, mentre in altri momenti della serata si sono affrontate diverse trasmissioni di intrattenimento e varietà.

Gli ascolti tv di ieri, sabato 9 maggio 2026, hanno per protagonista della prima serata Maria De Filippi con la semifinale di Amici. Nell'Access prime Time nuovo testa a testa tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Affari Tuoi presentato da Stefano De Martino. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, 9 maggio 2026 La prima serata di sabato ha visto una sfida diretta tra Rai1 e Canale5. Lo speciale di Dalla Strada al Palco su Rai1 ha raccolto 2.493.000 spettatori pari al 17.9%, con il segmento “I Finalisti” a 881.000 spettatori (13%). Su Canale5, la semifinale di Amici domina la serata con 2.904.000 spettatori e il 22.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, 9 maggio 2026, dallo scontro tra Amici e Dalla Strada al Palco alla sfida Scotti - De Martino - I dati Auditel

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