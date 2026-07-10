Ascolti TV | Giovedì 9 Luglio 2026 Francia-Marocco vola al 43.5% Battiti Live crolla al 14.3%

Notizia in breve

Giovedì 9 luglio 2026, il match tra Francia e Marocco trasmesso su Rai1 ha registrato 6.343.000 spettatori e il 43,5% di share tra le 22 e mezzanotte. Contestualmente, il programma Battiti Live ha ottenuto un ascolto del 14,3%, con un calo rispetto alle precedenti puntate.