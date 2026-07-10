Ascolti TV | Giovedì 9 Luglio 2026 Francia-Marocco vola al 43.5% Battiti Live crolla al 14.3%
Giovedì 9 luglio 2026, il match tra Francia e Marocco trasmesso su Rai1 ha registrato 6.343.000 spettatori e il 43,5% di share tra le 22 e mezzanotte. Contestualmente, il programma Battiti Live ha ottenuto un ascolto del 14,3%, con un calo rispetto alle precedenti puntate.
Nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Francia-Marocco interessa 6.343.000 spettatori pari al 43.5% di share dalle 22 a mezzanotte. Su Canale5 Battiti Live conquista 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:59 alle 1:20. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito intrattiene 860.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo incolla davanti al video 433.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 Overland segna 821.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Innamorato pazzo totalizza 535.000 spettatori (3.4%). Su La7 Speciale Piazzapulita raggiunge 465.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 425. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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