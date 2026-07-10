ASCOLTI TV 9 LUGLIO 2026 | BOOM PER FRANCIA-MAROCCO BATTITI LIVE IL GIALLO DI RAI2

Da bubinoblog.altervista.org 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Francia e Marocco ha registrato circa 10 milioni di spettatori, diventando il programma più visto della serata. Su Rai 2, il giallo ha attirato circa 2 milioni di telespettatori, mentre i battiti live hanno raggiunto circa 1,5 milioni. La serie italiana ha ottenuto circa 1 milione di spettatori, con picchi di 1,2 milioni durante le puntate più seguite.

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