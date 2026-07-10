La partita tra Francia e Marocco del 9 luglio ha registrato ascolti televisivi record, superando quelli del trasmissione musicale Battiti Live. La partita, conclusa con il risultato di 2-0, è stata molto seguita dagli spettatori, portando a un’impennata degli ascolti per questo evento sportivo. La trasmissione musicale ha subito un calo significativo negli ascolti rispetto a questa data.

I dati degli ascolti tv del 9 luglio assegnano la vittoria ai Mondiali, la partita tra Francia e Marocco è stata seguitissima. Niente da fare per il Battiti Live Gliascolti tvdel 9 luglio assegnano la vittoria aFrancia – Marocco, finita 2-0, che ha totalizzato numeri da record;Battiti Livecala drasticamente. Mediaset tante conferme e tanta musica. Belrusconi invita Amadeus e deride il veto su d’Urso Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Francia – Marocco da record, eclissato il Battiti Live

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