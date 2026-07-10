Nella giornata di giovedì 9 luglio 2026, la programmazione televisiva ha visto prevalere la partita tra Francia e Marocco rispetto a Battiti Live e allo Speciale Piazzapulita. I dati Auditel mostrano che il match ha registrato il maggior numero di spettatori, superando le altre proposte. La Rai non ha ottenuto il miglior risultato complessivo, con le altre trasmissioni che hanno raccolto numeri inferiori. Nessuna programmazione ha raggiunto un risultato di rilievo rispetto alla partita.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale 5) e poi in prima serata con il match Francia – Marocco del Mondiale 2026 (Rai 1) su Battiti Live (Canale 5). In access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Rai 1). Sul podio in prima serata va Mai fidarsi di mio marito (Rai 2) seguito da Overland (Rai 3), Innamorato pazzo (Rete 4), Speciale Piazzapulita (La7), Crossfire (Italia 1), Quattro Matrimoni (Tv8) e La Corrida (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 9 luglio chi ha vinto tra Francia - Marocco, Battiti Live e Speciale Piazzapulita

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