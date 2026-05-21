Ascolti tv 20 maggio 2026 | Comandante Tim Battiti Live Spring 2026 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv 20 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Comandante ” contro “ Lazio-Inter “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 20 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Comandante” vs “Lazio-Inter”. Auditel del 20 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter”. Chi ha vinto? Rai 1: Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Pierfrancesco Favino ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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