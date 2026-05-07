Ascolti tv 6 maggio 2026 | David di Donatello 2026 Tim Battiti Live Spring Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 6 maggio 2026 le trasmissioni televisive hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5, con due programmi principali. Da un lato, c'era la cerimonia dei David di Donatello, mentre dall'altro, il concerto musicale “Tim Battiti Live Spring”. Contestualmente, sono andate in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di queste trasmissioni nelle rispettive fasce orarie.

Ascolti tv 6 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ David di Donatello 2026 ” contro “ Tim Battiti Live Spring “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 6 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “David di Donatello 2026” vs “Tim Battiti Live Spring”. Auditel del 6 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “David di Donatello 2026” contro “Tim Battiti Live Spring 2026”. Chi ha vinto? Rai 1: David di Donatello 2026, la 71esima edizione dei Premi David al cinema italiano ha intrattenuto 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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