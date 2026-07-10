ascolta in the box manchester united e tottenham manovre per tornare grandi

Manchester United e Tottenham stanno cercando di risalire dopo stagioni difficili. Il primo club si è salvato dalla retrocessione di recente, dopo aver vinto l’Europa League due anni fa. La seconda squadra, invece, ha rischiato di scendere in Championship due stagioni fa, ma ora è tornata in Champions League. Entrambe sono impegnate in manovre per migliorare la posizione in campionato e ritrovare la competitività perduta.

Sono due big che stentano a rilanciarsi: una si è salvata per un soffio dalla retrocessione nelle ultime due stagioni (ma due anni fa ha vinto l’Europa League), l’altra ha rischiato di scendere in Championship due stagioni fa ma ora è tornata in Champions. Parliamo di Tottenham e Manchester United che cercano sul mercato di ritrovare la forza e la stabilità perduta. Ma i primi colpo sono quelli giusti? Ne parliamo nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese, cercando di capire anche quali sono le altre aree delle due rose che andrebbero potenziate. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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How Éderson Fits In At Manchester United

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