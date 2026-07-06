L’Inghilterra ha conquistato una vittoria storica all’Azteca contro il Messico, permettendo alla nazionale di Tuchel di qualificarsi ai quarti del Mondiale. La partita è stata analizzata nella puntata di inizio settimana del podcast sul calcio inglese. Glasner ha sorpreso tutti con la sua strategia, contribuendo alla vittoria epica degli inglesi.

Nella puntata Express di inizio settimana del nostro podcast sul calcio inglese analizziamo l’epica vittoria dell’Inghilterra all’Azteca contro il Messico che consente alla nazionale di Tuchel di approdare ai quarti del Mondiale. E poi focus sulla scelta, che ha sorpreso un po’ tutti, di Oliver Glasner di andare ad allenare il Nottingham Forest. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. Due volte alla settimana si discutono e analizzano i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. Lo potete ascoltare cliccando qui sopra oppure nelle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast e Spreaker). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ASCOLTA In The Box. Inglesi epici all’Azteca. Glasner sorprende tutti

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