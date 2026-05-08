Che fine ha fatto De Ligt al Manchester United | fuori da 6 mesi non sa quando potrà tornare a giocare

Matthijs De Ligt non scende in campo con il Manchester United da sei mesi a causa di un infortunio alla schiena. Il difensore non ha ancora una data di rientro e la sua assenza prosegue senza indicazioni precise sul momento del suo ritorno in campo. La situazione resta incerta, e il giocatore continua a lavorare per recuperare la forma fisica.

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Matthijs De Ligt non gioca una partita ufficiale al Manchester United da 6 mesi. Il giocatore è fermo per un problema alla schiena e nessuno sa quando potrà tornare a giocare.🔗 Leggi su Fanpage.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Leggi anche: Manchester United aggiorna sul recupero di De Ligt: progressi significativi nella riabilitazione. Manchester United, un rientro fondamentale: Matthijs de Ligt torna ad allenarsi dopo il lungo infortunioLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Due anni ai margini: Zirkzee-United, cos'è andato storto; Conferenza stampa di Arne Slot: Man Utd, grande complimento a Curtis Jones, conversione casuale e altro; Manchester United, Casemiro su Carrick: Ha fatto un lavoro incredibile, merita di restare. Che fine ha fatto De Ligt al Manchester United: fuori da 6 mesi non sa quando potrà tornare a giocareMatthijs De Ligt non gioca una partita ufficiale al Manchester United da 6 mesi. Il giocatore è fermo per un problema alla schiena e nessuno sa quando potrà tornare a giocare. fanpage.it Manchester United, Casemiro su Carrick: Ha fatto un lavoro incredibile, merita di restareIl centrocampista brasiliano del Manchester United, Casemiro, parla di Carrick e conferma l'addio al Manchester United ... derbyderbyderby.it Il #Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamoroso x.com Da umi-umi: Manchester United ta tuntui wakilan Aurelien Tchoumeni a hukumance bayan abun da ya faru a yau. An rahoto cewa abu ne mawuyaci Valverde da Tchoumeni su sake buga wa Real Madrid wasa, domin ungiyar zata zuba su a kasuwa a - facebook.com facebook