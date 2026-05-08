Che fine ha fatto De Ligt al Manchester United | fuori da 6 mesi non sa quando potrà tornare a giocare
Matthijs De Ligt non scende in campo con il Manchester United da sei mesi a causa di un infortunio alla schiena. Il difensore non ha ancora una data di rientro e la sua assenza prosegue senza indicazioni precise sul momento del suo ritorno in campo. La situazione resta incerta, e il giocatore continua a lavorare per recuperare la forma fisica.
Matthijs De Ligt non gioca una partita ufficiale al Manchester United da 6 mesi. Il giocatore è fermo per un problema alla schiena e nessuno sa quando potrà tornare a giocare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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