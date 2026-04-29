libutti oggi si decide

Oggi si tiene una riunione decisiva per il giocatore Libutti, mentre la squadra della Reggiana continua gli allenamenti in vista del derby di venerdì alle ore 15 allo stadio ‘Braglia’. La formazione si prepara intensamente per la partita, che si svolgerà tra pochi giorni. La decisione sulla presenza o meno del giocatore sarà presa nel corso della giornata.

Proseguono senza sosta gli allenamenti della Reggiana in vista del derby di venerdì (ore 15) allo stadio ‘Braglia’. I granata faranno l’ultima seduta aperta al pubblico oggi pomeriggio ai campi di via Agosti e poi andranno in ritiro (domani sarà a porte chiuse). Tra i temi tattici centrali ci sarà certamente il ruolo di esterno destro. Con Papetti squalificato un turno (al pari di Rover), l’eventuale indisponibilità di Libutti costringerebbe mister Bisoli ad una soluzione d’emergenza che potrebbe essere l’utilizzo di Bertagnoli o Vallarelli. La speranza che ‘Libu’ possa farcela almeno per i primi 50-60 minuti è comunque viva, ma per avere un’indicazione più significativa sarà fondamentale l’allenamento odierno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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