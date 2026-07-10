arriva la prima condanna a milano nel processo agli hater di liliana segre

Il tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, un imputato coinvolto nel 2025 in un caso di diffamazione aggravata dall’odio razziale. L’accusa riguarda messaggi d’odio pubblicati sui social media contro la senatrice a vita. Questa è la prima condanna nel processo contro gli hater di Liliana Segre. Altri imputati erano stati coinvolti nello stesso procedimento.

Il tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, una persona che insieme ad altre nel 2025 era stata accusata di diffamazione aggravata dall’odio razziale per dei messaggi d’odio pubblicati sui social media contro la senatrice a vita Liliana Segre. Tra questi ce n’erano vari che associavano e paragonavano le posizioni di Segre, ebrea e sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, a quelle naziste e fasciste. Il tribunale ha inoltre stabilito che la persona condannata dovrà pagare un risarcimento pari a 1.500 euro, che Segre ha già detto darà in beneficenza. Il processo si è svolto con rito abbreviato, che non prevede il dibattimento in tribunale e garantisce uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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