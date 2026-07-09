Il Tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione e a un risarcimento di 1.500 euro un utente per insulti rivolti online alla senatrice a vita. La condanna riguarda commenti offensivi pubblicati sui social media. La sentenza è la prima in Italia che sanziona penalmente commenti di questo tipo rivolti a una figura pubblica. La persona condannata dovrà anche pagare le spese legali.

È arrivata la prima condanna per gli insulti rivolti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, l'unico imputato che aveva scelto il rito abbreviato nell'ambito del primo processo nato da uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura milanese sulle offese online alla sopravvissuta alla Shoah. L'uomo dovrà inoltre versare un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura è scattata dopo le denunce della senatrice, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Insulti online a Liliana Segre, arriva la prima condanna agli haters: 4 mesi e 1.500 euro di risarcimento

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