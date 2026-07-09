Processo agli hater di Liliana Segre arriva la prima condanna

Un uomo condannato a quattro mesi di carcere con pena sospesa per insulti online rivolti alla senatrice Liliana Segre. La condanna è stata emessa dal tribunale di Milano, che ha anche stabilito un risarcimento di 1 euro. L’uomo aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. È la prima sentenza contro un hater che aveva rivolto commenti offensivi sulla senatrice.

Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli haters – l’unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato – a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Si è chiuso così a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce di Segre, assistita come parte civile dall’avvocato Vincenzo Saponara. Il procedimento vedeva imputate otto persone in totale e con al centro l’accusa di diffamazione aggravata dall’odio razziale per quelle raffiche di insulti via social alla sopravvissuta alla Shoah. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Insulti online a Liliana Segre, arriva la prima condanna agli haters: 4 mesi e 1.500 euro di risarcimentoIl Tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione e a un risarcimento di 1.

Prima condanna per gli hater di Liliana Segre: quattro mesi e 1.500 euro di risarcimentoUn uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione con la pena sospesa e a pagare 1.

Si parla di: Prima condanna per gli hater di Liliana Segre: quattro mesi e 1.500 euro.

Processo agli hater di Liliana Segre, a Milano arriva la prima condannaArriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviat ... ansa.it

Insulti online a Liliana Segre, arriva la prima condanna agli haters: 4 mesi e 1.500 euro di risarcimentoSi è chiuso a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura scattata dopo le denunce della senatrice a vita ... msn.com