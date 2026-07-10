Un uomo è stato arrestato dopo che una donna ha denunciato di aver perso 82.000 euro a causa sua. La vittima ha raccontato di avergli affidato i soldi, credendo che potesse aiutarla, ma quando ha chiesto indietro il denaro, lui le ha risposto con insulti e le ha restituito solo 20.000 euro, lasciandola senza i risparmi di una vita.

La donna: “Gli ho dato 82mila euro, perché mi disse che mi avrebbe aiutata. Poi quando ho chiesto indietro i soldi, mi rispose: ‘Sei un’ignorante’. Mi ha ridato 20mila euro e mi ha scaricata senza pietà” “Mi ha portato via i risparmi di una vita”. È la testimonianza riportata da una presunta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Arresto Mario Adinolfi, la testimonianza di una vittima: "Mi ha portato via i risparmi di una vita, mi ha rovinato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Adinolfi, parla una delle sue vittime: «In radio parlava di Dio, credevo in lui ma mi ha rovinato, mi ha portato via i risparmi di una vita»Una donna di 70 anni ha raccontato di aver conosciuto Mario Adinolfi, descrivendolo come una persona che in radio parlava di Dio e in cui credeva.

"Io vittima, mi fidavo di Adinolfi perché parlava di Dio. Mi ha portato via i risparmi di una vita"Una donna ha dichiarato di aver perso tutti i risparmi di una vita a causa di un uomo che considerava affidabile perché parlava di Dio.

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva; Dal crocifisso agli arresti domiciliari: la parabola di Mario Adinolfi tra fede, poker e presunte truffe; Un sistema per le scommesse collettive: Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale; Adinolfi arrestato per truffa: Sono innocente, vivo con serenità una vicenda surreale.

Mario #Adinolfi dopo l’arresto per truffa: Sono innocente, contro di me ingiustizia grave. Quando sbandierare un crocifisso non ti salva dalla vera Giustizia. #Senectus x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Arresto a Roma per Mario Adinolfi: accuse su una scommessa collettivaMario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari a Roma: l'inchiesta riguarda una presunta 'scommessa collettiva' che avrebbe raccolto milioni e una contestata evasione fiscale di circa 400 mila ... notizie.it

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettivaArrestato a Roma dalla Guardia di Finanza Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua scommessa collettiva ... fanpage.it