Arresto Mario Adinolfi la testimonianza di una vittima | Mi ha portato via i risparmi di una vita mi ha rovinato

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dopo che una donna ha denunciato di aver perso 82.000 euro a causa sua. La vittima ha raccontato di avergli affidato i soldi, credendo che potesse aiutarla, ma quando ha chiesto indietro il denaro, lui le ha risposto con insulti e le ha restituito solo 20.000 euro, lasciandola senza i risparmi di una vita.

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La donna: “Gli ho dato 82mila euro, perché mi disse che mi avrebbe aiutata. Poi quando ho chiesto indietro i soldi, mi rispose: ‘Sei un’ignorante’. Mi ha ridato 20mila euro e mi ha scaricata senza pietà” “Mi ha portato via i risparmi di una vita”. È la testimonianza riportata da una presunta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Arresto Mario Adinolfi, la testimonianza di una vittima: "Mi ha portato via i risparmi di una vita, mi ha rovinato"
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