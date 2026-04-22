arrampicata sportiva giulia randi argento al campionato italiano speed a milano

Giulia Randi ha conquistato la medaglia d'argento nel campionato italiano di arrampicata veloce, tenutosi alla RockSpot di Milano. La competizione ha visto numerosi atleti sfidarsi sulla parete di velocità, portando a questa finale. La gara si è svolta in un’arena dedicata all’arrampicata, con partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. La premiazione ha seguito la conclusione della competizione, con Randi tra i protagonisti sul podio.

Giulia Randi si è laureata vice campionessa italiana di arrampicata veloce nel Campionato Italiano Speed disputatosi alla RockSpot di Milano. L’atleta faentina del Centro Sportivo Esercito ha sfiorato il primo posto dopo una progressione regolare nei turni eliminatori con tempi quasi sempre sotto i 7". Soltanto una scivolata a tre quarti di gara nella finale le ha negato il titolo. Prestazione dai due volti per Sara Strocchi dell’Istrice Ravenna che col primato personale di 6’’98, ha segnato il terzo miglior tempo nelle qualifiche, ma è stata tradita dall’emozione ai quarti cadendo contro un’avversaria decisamente alla sua portata. Fermi ai quarti anche gli altri faentini Marco Rontini e Ludovico Fossali, mentre il giovanissimo Ludovico Ravaglia non è riuscito a centrare la qualificazione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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