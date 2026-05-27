Dall' estate di Maradona al sogno dei tremila abbonati | l' Arezzo punta al record

Notizia in breve

A un mese e un giorno dalla vittoria contro Torres e dalla promozione, è partita la campagna abbonamenti per la serie B. L'obiettivo è raggiungere un record di tremila sottoscrizioni. Nei mesi scorsi, la squadra ha celebrato l'estate con l'evento dedicato a Maradona. La campagna mira a coinvolgere i tifosi e aumentare il numero di sostenitori per la nuova stagione.