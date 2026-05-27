Dall' estate di Maradona al sogno dei tremila abbonati | l' Arezzo punta al record
A un mese e un giorno dalla vittoria contro Torres e dalla promozione, è partita la campagna abbonamenti per la serie B. L'obiettivo è raggiungere un record di tremila sottoscrizioni. Nei mesi scorsi, la squadra ha celebrato l'estate con l'evento dedicato a Maradona. La campagna mira a coinvolgere i tifosi e aumentare il numero di sostenitori per la nuova stagione.
A un mese e un giorno da Arezzo-Torres 3-1 e dalla grande festa della promozione, parte la campagna abbonamenti per la serie B. Lo slogan scelto quest'anno dall'Arezzo è “Vai Cavalinho”, evidente richiamo alla canzone dei brasiliani Pedro Sampaio e Gasparzinho che ha rappresentato la colonna. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Cosa cè dentro lo stadio Maradona di Napoli che quasi nessuno conosce
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