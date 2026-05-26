Il Venezia ha concluso l'acquisto di Toma Basic dalla Lazio, segnando il suo primo acquisto ufficiale dopo il ritorno in Serie A. La trattativa è stata confermata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. L’accordo prevede che Basic si unisca alla squadra nelle prossime settimane. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui termini economici dell’operazione.

Il Venezia mette a segno il primo colpo di calciomercato dal suo ritorno in Serie A. Come riportato dall’ esperto di mercato Gianluca di Marzio è fatta per l’arrivo di Toma Basic dalla Lazio. Il centrocampista verrà prelevato a parametro 0 dai lagunari visto che si libererà dalla Lazio al termine del suo contratto. Il croato nella serata di ieri 24 maggio è arrivato in città con il suo agente Adrian Ailaj. In giornata sono previste le visite mediche e la firma su un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Un primo colpo di esperienza. Il centrocampista croato lascia la Lazio dopo 4 stagioni caratterizzate da un’alternanza di prestazioni positive e negative. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Venezia, primo colpo per la Serie A: in arrivo Basic

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