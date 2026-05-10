Elena Pietrini si trasferisce alla Volley Bergamo dopo aver lasciato la Vero Volley. La società bergamasca sta finalizzando l’accordo e attende solo la conferma ufficiale. La squadra punta a mantenere il settimo posto conquistato quest’anno e cerca di rafforzare la rosa con l’arrivo di Gelin dalla stessa società. La situazione riguarda la composizione del roster e i movimenti di mercato nel campionato di Serie A1 femminile.

Elena Pietrini approda alla Volley Bergamo. Dopo l’addio alla Vero Volley, manca solo l’ufficialità. Bergamo è intenzionata ad allestire una formazione in grado di confermare e, perché no, migliorare il 7° posto di quest’anno. Pietrini, 26 anni, schiacciatrice, reduce da una buona annata a Milano, ha dimostrato che l’infortunio alla spalla del 2024 (quello che le ha fatto saltare le Olimpiadi) è superato: è pronta a prendere in mano l’attacco del confermato coach Marcello Cervellin. Rivoluzione, per il resto: rimangono “solo“ l’opposta statunitense Kendall Kipp, martello capace di mettere la palla a terra con continuità, e la centrale Denise Meli, una delle grandi sorprese della scorsa stagione che ha saputo anche meritarsi la chiamata di Velasco in Nazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A1 femminile, colpo Pietrini a Bergamo. E dalla Vero Volley è in arrivo anche Gelin

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