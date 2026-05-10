Serie A1 femminile colpo Pietrini a Bergamo E dalla Vero Volley è in arrivo anche Gelin

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Pietrini si trasferisce alla Volley Bergamo dopo aver lasciato la Vero Volley. La società bergamasca sta finalizzando l’accordo e attende solo la conferma ufficiale. La squadra punta a mantenere il settimo posto conquistato quest’anno e cerca di rafforzare la rosa con l’arrivo di Gelin dalla stessa società. La situazione riguarda la composizione del roster e i movimenti di mercato nel campionato di Serie A1 femminile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Elena Pietrini approda alla Volley Bergamo. Dopo l’addio alla Vero Volley, manca solo l’ufficialità. Bergamo è intenzionata ad allestire una formazione in grado di confermare e, perché no, migliorare il 7° posto di quest’anno. Pietrini, 26 anni, schiacciatrice, reduce da una buona annata a Milano, ha dimostrato che l’infortunio alla spalla del 2024 (quello che le ha fatto saltare le Olimpiadi) è superato: è pronta a prendere in mano l’attacco del confermato coach Marcello Cervellin. Rivoluzione, per il resto: rimangono “solo“ l’opposta statunitense Kendall Kipp, martello capace di mettere la palla a terra con continuità, e la centrale Denise Meli, una delle grandi sorprese della scorsa stagione che ha saputo anche meritarsi la chiamata di Velasco in Nazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

serie a1 femminile colpo pietrini a bergamo e dalla vero volley 232 in arrivo anche gelin
© Ilgiorno.it - Serie A1 femminile, colpo Pietrini a Bergamo. E dalla Vero Volley è in arrivo anche Gelin
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

KNOLLEMA, All points in Bergamo - Firenze | Best Performance | LVF 2025/26

Video KNOLLEMA, All points in Bergamo - Firenze | Best Performance | LVF 2025/26

Notizie correlate

Volley femminile, Scandicci è l’ultima semifinalista dei play-off! Bergamo liquidata in Serie A1Si chiudono i quarti di finale play-off della Serie A1 di volley femminile: Scandicci passa a Bergamo in gara-2 per 0-3 (20-25, 17-25, 20-25), chiude...

LIVE Vallefoglia-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley allunga ancora, 11-1519-24 Il servizio di Danesi mette in difficoltà la difesa di Vallefoglia, che non riesce a tenere la palla in campo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web