Questa sera l’omaggio al locale notturno inaugurato a fine anni Sessanta fuori Milano Marittima, ’Tra cielo e terra. Le notti del Woodpecker’, ha un’anteprima con un omaggio a Filippo Monti, il creatore della struttura. Alle 18.30 sarà presentato il libro ’Filippo Monti (1928 – 2015) L’opera nel tempo e nei luoghi’ testi e foto di Claudio Piersanti, architetto con una vasta esperienza nella progettazione di edifici pubblici, fra gli altri questi con Rita Rava ha firmato la ristrutturazione e l’ampliamento del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. "Monti non era bravo, era geniale – afferma Piersanti – laureatosi nel 1954, da subito rivela creativo e innovativo, non solo nelle linee architettoniche, il ricorso a figure come il rombo e il cerchio, ma anche nella scelta dei materiali, rivela una forte carica creativa e innovativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Architettura visionaria. Omaggio a Filippo Monti, immaginò il Woodpecker

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